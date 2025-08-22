Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbruch und wie schütze ich mich davor - Polizei informiert auf dem Wochenmarkt in Handorf

Am Dienstag (26.08.) informieren die Technischen Fachberater der Polizei Münster in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Hugo-Pottebaum-Platz in Münster-Handorf.

Ein Einbruch im eigenen Haus bedeutet für viele Bürger einen großen Schock. Dabei sind die Verletzung der Privatsphäre, das schwindende Sicherheitsgefühl oder schwere psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig ein größeres Problem als der materielle Verlust.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass man sich effektiv vor Einbrüchen schützen kann: Über 50% der Einbrüche bleiben ein Versuch, nicht zuletzt wegen geprüfter Technik an Fenstern und Türen. Da Einbrecher schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen wollen, bedeutet eine gute Sicherung eine Verzögerung und somit ein erhöhtes Risiko für die Täter.

Auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine essenzielle Rolle bei der Sicherheit der eigenen vier Wände.

