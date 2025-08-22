PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Wohnungseinbruch und wie schütze ich mich davor - Polizei informiert auf dem Wochenmarkt in Handorf

Münster (ots)

Am Dienstag (26.08.) informieren die Technischen Fachberater der Polizei Münster in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Wochenmarkt auf dem Hugo-Pottebaum-Platz in Münster-Handorf.

Ein Einbruch im eigenen Haus bedeutet für viele Bürger einen großen Schock. Dabei sind die Verletzung der Privatsphäre, das schwindende Sicherheitsgefühl oder schwere psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig ein größeres Problem als der materielle Verlust.

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass man sich effektiv vor Einbrüchen schützen kann: Über 50% der Einbrüche bleiben ein Versuch, nicht zuletzt wegen geprüfter Technik an Fenstern und Türen. Da Einbrecher schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen wollen, bedeutet eine gute Sicherung eine Verzögerung und somit ein erhöhtes Risiko für die Täter.

Auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine essenzielle Rolle bei der Sicherheit der eigenen vier Wände.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 15:35

    POL-MS: Einbruch in Gremmendorfer Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (20.08.) gegen 3 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant am Angelmodder Weg eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch eine Terrassentür in das Gebäude. Er entwendete unter anderem einen Laptop, ein Mischpult und Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:55

    POL-MS: Mehrfacher Ladendieb festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

    Münster (ots) - Am späten Dienstagnachmittag (19.08., 17:55 Uhr) ist es in einem Supermarkt in der Von-Steuben-Straße zu einem Ladendiebstahl gekommen. Der Täter konnte festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 39-jährige Beschuldigte einen Teil seines Einkaufes nicht bezahlt. Ein Ladendetektiv habe ihn dabei beobachtet und gestellt. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren