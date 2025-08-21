PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gremmendorfer Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (20.08.) gegen 3 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant am Angelmodder Weg eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch eine Terrassentür in das Gebäude. Er entwendete unter anderem einen Laptop, ein Mischpult und Bargeld.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Wer sich zum Thema Einbruchprävention beraten lassen möchte, findet Informationen hierzu auf der Internetseite der Polizei Münster: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet außerdem Fragen zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

