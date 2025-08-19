Polizei Münster

POL-MS: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt - 36-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer ist Dienstagnacht (19.08., 00:37 Uhr) in der Goldenbergstraße in Mecklenbeck mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Ein Arzt entnahm dem 36-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit eine Blutprobe. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell