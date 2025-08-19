Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert zum Thema Ablenkung am Steuer - Infostand auf dem Wochenmarkt

Münster (ots)

Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Münster informiert am Mittwoch (20.08.) in der Zeit von 9 Uhr bis 12:30 Uhr mit einem Stand auf dem Wochenmarkt am Domplatz zum Thema Ablenkung am Steuer, insbesondere durch das Handy.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mit den Expertinnen und Experten in den Austausch zu kommen.

Mehr zum Thema Verkehrssicherheit: https://muenster.polizei.nrw/verkehrssicherheit-1

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell