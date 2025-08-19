Polizei Münster

POL-MS: Fahrerflucht am Aasee - Polizei sucht Zeugen und Mercedes-Fahrer

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.08., 14:30 Uhr) ist es auf einem Parkplatz an der Mecklenbecker Straße auf Höhe des Aasees zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich ein 36-Jähriger zum Zeitpunkt mit einer Kollegin und einigen Kindern vor Ort befunden. Sie haben auf dem Parkplatz die Rollstuhlrampe ihres Fahrzeugs, eines Ford Transits, heruntergefahren, als ein zweiter Mann auf dem Parkplatz seinen Unmut darüber äußerte. Beim Verlassen des Parkplatzes fuhr dieser mit seinem Mercedes über die Rollstuhlrampe und entfernte sich anschließend. Die Rampe des Fords wurde dadurch beschädigt. Der Fahrzeugführer habe nach Aussagen des 36-Jährigen ein südländisches Aussehen, sei mittelgroß und normal gebaut gewesen und habe einen Bart getragen.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

