PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Fahrerflucht am Aasee - Polizei sucht Zeugen und Mercedes-Fahrer

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.08., 14:30 Uhr) ist es auf einem Parkplatz an der Mecklenbecker Straße auf Höhe des Aasees zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher und Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen habe sich ein 36-Jähriger zum Zeitpunkt mit einer Kollegin und einigen Kindern vor Ort befunden. Sie haben auf dem Parkplatz die Rollstuhlrampe ihres Fahrzeugs, eines Ford Transits, heruntergefahren, als ein zweiter Mann auf dem Parkplatz seinen Unmut darüber äußerte. Beim Verlassen des Parkplatzes fuhr dieser mit seinem Mercedes über die Rollstuhlrampe und entfernte sich anschließend. Die Rampe des Fords wurde dadurch beschädigt. Der Fahrzeugführer habe nach Aussagen des 36-Jährigen ein südländisches Aussehen, sei mittelgroß und normal gebaut gewesen und habe einen Bart getragen.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:22

    POL-MS: Einbruch in Büro - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Zwischen Donnerstagmittag (14.08., 13:30 Uhr) und Sonntagmittag (17.08., 12:55 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu Geschäftsräumen in einem Mehrparteienhaus in der Scharnhorststraße verschafft. Der oder die Täter gelangen durch Manipulation des Türschlosses in die Geschäftsräume, durchsuchten mehrere Rollcontainer und schlossen mithilfe eines Schlüssels den Aktenschrank mit ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:12

    POL-MS: Nach Auffahrunfall am Rüschhausweg - 42-jähriger Fahrer leistet Widerstand

    Münster (ots) - Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen (17.08., 03:08 Uhr) am Rüschhausweg einem zweiten Pkw aufgefahren und hat erheblichen Widerstand gegenüber alarmierten Polizisten geleistet. Den Aussagen der 49-jährigen Fahrerin des zweiten unfallbeteiligten Wagens zufolge stand sie mit ihrem Auto vor einer roten Ampel, während sich von ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:47

    POL-MS: E-Bike Teilediebstahl - Schützen Sie Ihr Akku und Ihr Display!

    Münster (ots) - Aufgrund vermehrter Diebstähle von E-Bike-Teilen in den letzten Wochen hat die Abteilung für Kriminalprävention der Polizei Münster ein paar Tipps und Hinweise zum Diebstahlschutz zusammengestellt: E-Bikes sind teure Fahrzeuge und stehen immer mehr im Fokus von Fahrraddieben. Genauso beliebt bei Langfingern sind Fahrradteile, wie Akkus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren