Polizei Münster

POL-MS: Nach Auffahrunfall am Rüschhausweg - 42-jähriger Fahrer leistet Widerstand

Münster (ots)

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen (17.08., 03:08 Uhr) am Rüschhausweg einem zweiten Pkw aufgefahren und hat erheblichen Widerstand gegenüber alarmierten Polizisten geleistet.

Den Aussagen der 49-jährigen Fahrerin des zweiten unfallbeteiligten Wagens zufolge stand sie mit ihrem Auto vor einer roten Ampel, während sich von hinten der 42-jährige Mann mit seinem Pkw näherte und auf das Fahrzeug der Frau auffuhr. Alarmierte Polizisten nahmen den Unfall auf. Dabei fielen ihnen bei dem 42-Jährigen körperliche Symptome von Alkohol- oder Drogeneinfluss auf. Da dieser einen freiwilligen Alkoholtest ablehnte, kündigten die Beamten an, ihn für eine Blutabnahme auf eine Polizeiwache zu bringen. Der 42-jährige Deutsche verhielt sich unkooperativ und bedrohte die Polizisten mehrfach mit körperlicher Gewalt. Nachdem die Polizisten den Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (sogenannter "Taser") wiederholt androhten und der Mann hierauf nicht reagierte und den Beamten weiterhin drohte, setzten die Einsatzkräfte das Distanzelektroimpulsgerät ein. Sie brachten ihn zur Polizeiwache, damit ihm ein Arzt Blut entnehmen konnte.

Die Polizisten untersagten dem 42-Jährigen das Führen von Kraftfahrzeugen und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell