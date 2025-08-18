POL-MS: Unfall auf dem August-Macke-Weg in Hiltrup - Polizei sucht Zeugen
Münster (ots)
Bereits am Mittwoch (06.08., 12:15 Uhr) ereignete sich am August-Macke-Weg in Hiltrup ein Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen E-Scooter- und einer 65-jährige Radfahrerin.
Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es im Einmündungsbereich zwischen zwei gemeinsam genutzten Fuß- und Radwegen hinter einem Wohnhaus zu dem Unfall, bei dem die 65-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.
Nach ersten Befragungen soll eine Frau mit einem kleinen Hund, vermutlich ein Jack-Russell, zum Unfallzeitpunkt im dortigen Bereich spazieren gegangen sein.
Die Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer (0251) - 2750 zu melden.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Pressestelle
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell