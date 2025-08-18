Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf dem August-Macke-Weg in Hiltrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits am Mittwoch (06.08., 12:15 Uhr) ereignete sich am August-Macke-Weg in Hiltrup ein Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen E-Scooter- und einer 65-jährige Radfahrerin.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es im Einmündungsbereich zwischen zwei gemeinsam genutzten Fuß- und Radwegen hinter einem Wohnhaus zu dem Unfall, bei dem die 65-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Nach ersten Befragungen soll eine Frau mit einem kleinen Hund, vermutlich ein Jack-Russell, zum Unfallzeitpunkt im dortigen Bereich spazieren gegangen sein.

Die Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer (0251) - 2750 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell