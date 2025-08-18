Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitsmessungen auf der A42 - Neue Verkehrsführung im Bereich Autobahnkreuz Herne

Münster (ots)

Das Autobahnkreuz Herne ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Münster. Am vergangenen Wochenende vom 15.08. - 18.08. war die A42 im Bereich des Autobahnkreuzes gesperrt. Die Verkehrsführung innerhalb der Großbaustelle, insbesondere auf der BAB 42, wurde weiträumig umgebaut.

Unter anderem verlaufen die Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen der BAB 42 nun für eine kurze Strecke baulich voneinander getrennt.

Am Montag (18.08.) wird der neue Tunnel Baukau eröffnet. Hinter dem Beschleunigungsstreifen der Tangente von Münster in Richtung Duisburg führt nun im weiteren Verlauf noch der Beschleunigungsstreifen des Tunnels auf die Richtungsfahrbahn Duisburg.

Aufgrund der verengten Fahrstreifen, des andauernden Baustellenverkehrs und der oft wechselnden Verkehrsführung bestehen innerhalb des Autobahnkreuzes verschiedene Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, finden weiterhin Geschwindigkeitsmessungen in diesem Bereich statt. Die erlaubte Geschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 60 km/h.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Nacht von Sonntag auf Montag konnte ein Pkw mit 155 km/h gemessen und angehalten werden. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Der Regelbußgeldsatz beträgt 700 Euro. Hinzu kommen noch 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot.

