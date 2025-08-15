Polizei Münster

POL-MS: Betrüger geben sich als Handwerker aus - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Münster (ots)

Aktuell (15.08.) sind Betrüger im Stadtgebiet Münster unterwegs. Sie klingeln an Haustüren und geben sich als Handwerker aus, die einen Rohrbruch reparieren müssten. Wenn die Betrüger im Haus sind, durchsuchen sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Einer der Täter wird beschrieben als männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß und korpulent. Er trägt blaue Arbeitskleidung und eine Kappe.

Ein weiterer männlicher Täter soll circa 30-35 Jahre alt sein, eine untersetzte Statur haben und dunkle Arbeitskleidung tragen. Zudem soll er sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen unbekannte Personen an der Tür klingeln und in Ihr Haus möchten. Wenn Sie keinen Termin vereinbart haben, weisen Sie die Personen an der Tür ab. Lassen Sie Personen nicht unbegleitet in Ihre Räume und informieren Sie im Zweifel immer die Polizei!

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell