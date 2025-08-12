Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Einbruchsversuch abgebrochen

Ottersberg/Posthausen. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Montag, in das Einkaufszentrum Dodenhof einzubrechen. Sie kletterten auf das Dach und hebelten ein Fenster auf, um von dort in das Einkaufszentrum einzusteigen. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab, sodass sie ohne Beute vom Tatort flüchteten. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Vandalismus an der Grundschule Uesen - Zeugen gesucht

Achim/Uesen. Unbekannte Täter verursachten in den vergangenen Tagen oder Wochen hohen Sachschaden auf dem Gelände der Grundschule an der Alten Dorfstraße. Sie beschädigten im Laufe der Sommerferien ein Gartenhaus, außerdem verursachten sie erheblichen Schaden an einem Tisch, auf dem sie offenbar einen heißen Grill betrieben haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos

Achim/Baden. Zwei Personen wurden am Montag gegen 17:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Verdener Straße (L158) leicht verletzt. Ein 35-jähriger VW-Fahrer war auf der L158 in Richtung Innenstadt unterwegs, als er zu spät bremste und auf einen Nissan auffuhr, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen Hyundai und dieser wiederum auf einen Audi aufgeschoben wurde. Sowohl der 35-jährige VW-Fahrer als auch der 58-jährige Fahrer des Nissans erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit keine relevanten Mitteilungen.

