POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Bahnhof Verden: Betrunkener belästigt Jugendliche - Zeugen gesucht

Verden. Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr belästigte ein betrunkener Mann zwei Jugendliche am Verdener Bahnhof, er folgte ihnen anschließend sogar durch den Holzmarkttunnel über den Holzmarkt bis zur Hohen Leuchte. Eigentlich hatten der 13-jährige Junge und das 14-jährige Mädchen am Gleis 3 auf einen Zug gewartet, als plötzlich der Unbekannte auftauchte und sie aufdringlich berührte und fragte, ob sie mit auf eine Party kommen wollten. Die bedrängten Jugendlichen flüchteten daraufhin über den Holzmarkt bis zur Hohen Leuchte, dabei ließ der Betrunkene jedoch nicht von den beiden Jugendlichen ab. Letztlich sprachen die beiden Jugendlichen einen bislang unbekannten Jogger an, woraufhin der Täter sich vermutlich zurück in Richtung Holzmarkt entfernte. Der couragierte Jogger folgte dem Täter offenbar, der weitere Verlauf ist jedoch unbekannt, da die Jugendlichen weder den Täter noch den Jogger wiedersahen. Die Jugendlichen blieben letztlich unverletzt und riefen die Polizei. Nun suchen die Beamten nach dem Unbekannten, bei dem es sich um einen etwa 35 Jahre alten und 180 cm großen Mann handeln soll, der einen schwarzen Vollbart und dunkelbraunes Haar hatte und ein helles Shirt und eine weiße Jogginghose trug. Auch der Jogger, er trug ein neonfarbenes Shirt, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Vorfahrt missachtet

Verden. Am Sonntag kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Borsteler Weg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr zunächst die Straße Am Pulverschuppen. Am Borsteler Weg missachtete er dann die Vorfahrt einer von links herannahenden 21-jährigen VW-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision wurde die junge Frau leicht verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hase auf der Fahrbahn - Motorradfahrer schwer verletzt

Emtinghausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (L331) wurde am Sonntag gegen 19 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der junge Mann wurde von einem plötzlich auf der Fahrbahn laufenden Hasen überrascht, woraufhin der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Am Motorrad der Marke KTM entstand beträchtlicher Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

60-Jähriger schwer verletzt

Worpswede/Neu St. Jürgen. Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 20:20 Uhr ein 60-jähriger VW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Dorfstraße (K15). Der Mann war in Richtung Tarmstedt unterwegs, als er alleinbeteiligt und aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

