Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++32-Jährigen nach Unfall gestoppt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Achim. Auf der Bremer Straße in Richtung Uphusen musste am Donnerstagmorgen eine 52-jährige Fahrerin eines Hyundai ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen und anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligte leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

+32-Jährigen nach Unfall gestoppt+ Achim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 24 Uhr, wurde der Polizei ein auffälliger Pkw auf der A27 in Richtung Walsrode mitgeteilt. Dieser sei bereits mehrfach mit den Schutzplanken kollidiert. Beamte der Polizei Achim konnten den gemeldeten Daimler im Verlauf auf der Autobahn feststellen und wollten ihn kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und fuhr auf der A27 weiter. Im Bereich Verden, auf der L171, konnten weitere Einsatzkräfte von der Autobahnpolizei Langwedel den 32-jährigen Fahrer schließlich anhalten und kontrollieren. Da der Verdacht bestand, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

