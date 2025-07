POL-PDLU: Ohne Führerschein

Schifferstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es am Montagabend gegen 20:00 Uhr in der Waldseer Straße. Dort verlor ein 62-jähriger Mann aus Schifferstadt vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierdurch zog er sich Verletzungen an den Beinen sowie im Gesicht zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ...

