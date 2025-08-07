Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Drei Verletzte bei Auffahrunfall++Unfall mit Rettungswagen++Motorradfahrer beim Anfahren übersehen++Fahrradfahrer stürzt schwer++Fahrer übersieht Pkw beim Wenden+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Drei Verletzte bei Auffahrunfall+ Verden. An der Ampel auf der Bremer Straße in Höhe der Conrad-Wode-Straße wurden bei einem Verkehrsunfall drei beteiligte Personen leicht verletzt. Gegen 06:40 Uhr warteten eine 36-jährige Fahrerin eines VW und ein 54-jähriger Fahrer eines Opel an der rot zeigenden Ampel. Eine von hinten kommende 23-jährige Fahrerin eines BMW übersah die stehenden Fahrzeuge und fuhr auf den Opel auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel auf den VW geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

+Unfall mit Rettungswagen+ Verden. Am Mittwochmorgen kam es an der Eitzer Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens. Die 18-jährige Fahrerin des Rettungswagens beabsichtigte, unter Nutzung von Martinshorn und Blaulicht vom Rosenweg nach links auf die L160 abzubiegen. Dabei übersah sie den wartenden Hyundai eines 81-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro. Die Beteiligten blieben jedoch unverletzt.

+Motorradfahrer beim Anfahren übersehen+ Langwedel. Ein 89 Jahre alter Fahrer eines Audi wollte am Mittwochabend auf der Verdener Straße im Ortsteil Cluvenhagen von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn fahren. Er übersah dabei einen von hinten kommenden 18-Jährigen auf einem Motorrad. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. An dem Pkw und dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

+Fahrradfahrer stürzt schwer+ Verden. Am Mittwochabend, gegen 23:45 Uhr, stürzte ein 76-jähriger Fahrradfahrer auf der Brückstraße schwer. Eigenen Angaben zufolge wurde er durch die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Pkw geblendet. In der Folge stürzte er vom Bordstein auf die Fahrbahn und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrer übersieht Pkw beim Wenden+ Lilienthal. Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es auf der Lilienthaler Allee zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Skoda-Fahrer die Lilienthaler Allee in Richtung Bremen. Im Bereich eines rechtsseitig gelegenen Feldweges beabsichtigte er zu wenden, um anschließend die Lilienthaler Allee in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Ford-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 46-Jährige und eine 37-jährige Beifahrerin aus dem Skoda wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

