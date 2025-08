Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fremdeinleitung bei Kläranlage - Zeugen gesucht+

Landkreis Verden

Dörverden. Zu einem ungewöhnlichen Vorfall bei der Kläranlage in Dörverden sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Am Abend des 22.07.2025 registrierte die Anlage zwischen 21 Uhr und 22 Uhr eine ungewöhnlich hohe Zuflussmenge an Abwasser. Bei einer genauen Überprüfung der Messwerte und der Untersuchung der Anzeigen zeigten sich erhöhte Werte beim Phosphat- und Ammoniumgehalt. Zudem verfärbte sich das Abwasser in den Klärbecken schwarz. Die erhöhten Werte sowie die schwarze Verfärbung deuten darauf hin, dass es sich bei der Fremdeinleitung um ca. 110 Kubikmeter Gülle handelte. Die Maßnahmen zur Senkung der Phosphat- und Ammoniumwerte verursachten zusätzliche Kosten im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss die Fremdeinleitung im Inneren Bereich der Kläranlage passiert sein. Dieser umfasst den blau markierten Bereich in Dörverden. (siehe Bild)

Es wird zurzeit nicht von einer absichtlichen Fremdeinwirkung ausgegangen, sondern vielmehr von Fehlern bei Bauarbeiten, die möglicherweise unbemerkt eine alte Klärgrube beschädigten und erst zeitversetzt zu dem erhöhten Zufluss führten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe der Kläranlage oder im Bereich von angrenzenden Feldern und Wegen verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu der Ursache haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

