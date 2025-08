Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Körperverletzung gesucht++Brand im leerstehenden Haus++Unfall beim Abbiegen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Körperverletzung gesucht+ Lilienthal. Bei der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Falkenberger Landstraße kam es am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 40-Jährigen. Nach ersten Informationen befand sich der 40-Jährige alkoholisiert auf der Straße und mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ihn umfahren. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer soll angehalten und den 40-Jährigen geschlagen haben. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Motorradfahrer soll weiße Schuhe, eine helle Jeans, einen gestreiften Pullover und eine schwarze Weste getragen haben. Dazu habe er einen schwarzen Helm gehabt. Nach der Tat sei der Motorradfahrer am Kreisel in Richtung Ottersberg gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Motorradfahrer oder dem Kennzeichen haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Brand im leerstehenden Haus+ Lilienthal. In einem leerstehenden Wohnhaus in der Straße Tuperdeich brach am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Gegen 19:20 Uhr stellten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus fest und informierten daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen aus den Kellerräumen sichtbar. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Unfall beim Abbiegen+ Hambergen. Am Sonntagnachmittag wollte eine 78-Jährige mit ihrem Opel von einem Parkplatz auf die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße fahren. Sie fuhr auf die Fahrbahn, wodurch ein 75-Jähriger, welcher in Richtung Bremer Straße fuhr, seinen VW abbremsen musste. Beim Abbiegen verriss sie ersten Erkenntnissen zufolge das Lenkrad und stieß gegen den VW. Durch den Zusammenstoß wurden der 75-Jährige und seine 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Opel und der VW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell