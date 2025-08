Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion vom 03.08.2025

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Unfall in Grasberg

Grasberg - Am Samstagabend kam es um 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Ortskern von Grasberg. Die 53-jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai Tucson beabsichtigte, vom Parkplatz des Edeka-Marktes auf die Wörpedorfer Straße zu fahren, als es zu einem Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Fahrzeugführerin eines Citroen C3 kam. Die Mitfahrerin im Citroen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Grasberg unter der Telefonnummer 04208-919880 zu melden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Lilienthal - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Lilienthal kam mit ihrem PKW mehrfach von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei unter anderem ein Straßenschild und einen PKW. Die Fahrzeugführerin konnte an ihrer Wohnanschrift durch die Polizeibeamten angetroffen werden. In einer Überprüfung stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung der Unfallverursacherin fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfall können der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitgeteilt werden.

Bremsmanöver endet im Zaun

Lilienthal - Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Dr.-Sasse-Straße in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrzeugführerin eines Mazda 323 kam aufgrund eines Bremsmanövers nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte sie gegen einen Zaun und eine Laterne. Die Fassade eines Hauses wurde durch den Unfall leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

Landkreis Verden

Werkzeug aus Werkstatt entwendet

Thedinghausen - Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatthalle im Pappelweg in Emtinghausen ein. Hier entwendeten sie Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

versuchter Einbruch in Apotheke

Thedinghausen - In der Nacht zu Samstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Apotheke an der Syker Straße einzudringen. Dabei wurde durch die Täter vergeblich versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

ohne Führerschein unterwegs

Thedinghausen - In der Nacht zu Sonntag kontrollierten Beamte der Achimer Polizei einen 21-Jährigen aus Riede, der mit seinem Pkw in der Lehmstraße unterwegs war. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Unfall mit einem Krankenstuhlfahrer

Dörverden - Am Sonntagvormittag, gegen 10:40 Uhr, kam es in der Großen Straße in Dörverden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 21-jährigen PKW-Fahrer und einem 87-jährigen Krankenstuhlfahrer. Der Fahrzeugführer des Opel Corsa befuhr die B 215 in Richtung Nienburg, als der Krankenstuhlfahrer in Höhe einer ortsansässigen Bäckerei im Ortskern die Fahrbahn unvermittelt überquerte. Der 21-Jährige bremste sofort ab. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht verhindert werden, sodass der Krankenstuhlfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen des 87-Jährigen, wurde dieser durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

