POL-VER: +Brandstiftung in Wohnung+

Landkreis Verden (ots)

Thedinghausen. In einem Mehrparteienhaus in der Bremer Straße kam es am Samstagabend zu einem Brand in einer Wohnung im Obergeschoss. Noch während der Löscharbeiten wurde ein 26-Jähriger vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben.

Gegen 18 Uhr bemerkte eine Bewohnerin Brandgeruch im Haus und stellte draußen Rauch aus dem Obergeschoss fest. Sie wählte daraufhin den Notruf.

Da zunächst noch unklar war, ob sich weitere Personen in dem Haus befanden, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt in das Haus. Weitere Personen wurden jedoch nicht gefunden. Der Brand konnte im Verlauf zügig gelöscht werden, das Haus ist derzeit jedoch unbewohnbar.

Bereits am Sonntagvormittag führten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Achim erste Untersuchungen am Brandort durch. Die polizeilichen Ermittlungen werden wegen Verdachts der schweren Brandstiftung geführt und dauern derzeit an.

