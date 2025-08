POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am 02.08.2025

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz

+++ Zeugen gesucht +++

Einbruch in Gehöft

Schwanewede - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Rader Straße in Schwanewede zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Gehöft. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, wurden mehrere Räume durchsucht und Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

Zusammenstoß beim Auffahren auf die A27

Ritterhude - Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Bremen-Nord. Die Fahrzeugführerin eines Daimlers und der Fahrzeugführer eines Audi befuhren aus Bremen-Vegesack kommend nebeneinander die B74. Als beide Fahrzeuge nach rechts auf die A27 auffahren wollten, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ritterhude unter der Telefonnummer 04292-811740 zu melden.

