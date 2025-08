Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Eine Verletzte bei Auffahrunfall++Fahrerin verliert Kontrolle++Radfahrer wird leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Eine Verletzte bei Auffahrunfall+ Oyten/A1. Auf der A1 in Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen, kam es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Informationen zufolge wechselte ein 43-jähriger Fahrer eines VW vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Ein dort fahrender 34-jähriger Fahrer eines Mercedes und eine hinter ihm fahrende 46-Jährige in einem Nissan konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Auffahrunfall. Die 46-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 70.000 Euro. Für die Unfallaufnahme mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

+Fahrerin verliert Kontrolle+ Verden. Eine 19-jährige Fahrerin eines Audi stieß am Freitagmorgen, gegen 01 Uhr, auf dem Nikolaiwall mit einem Baum zusammen und verletzte zwei Mitfahrerinnen, eine 18- und eine 17-Jährige, leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit dem Baum neben der Fahrbahn. Ihre Mitfahrerinnen kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer wird leicht verletzt+ Lilienthal. Bei einem Zusammenstoß an der Einmündung der Straße Alte Reihe zur Heidberger Straße wurde am Donnerstagabend ein 62-Jähriger auf einem Pedelec leicht verletzt. Ein 21-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte von der Straße Alte Reihe nach rechts auf die Heidberger Straße abzubiegen. Er übersah dabei den von rechts kommenden Fahrradfahrer auf dem Radweg. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

