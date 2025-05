POL-GT: Komm ins Team 110! - Polizei NRW Die Polizei Gütersloh wirbt für Nachwuchs

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (TP) - Am Montagmittag (26.05.2024) melden Verantwortliche die 17-jährigen Kimberly-Casey H. als vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmorgen, 20.05.2025, im Bereich der Bahnhofstraße in Schloß Holte-Stukenbrock gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. ...

