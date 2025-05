POL-GT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 33-Jährigem Mann

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (UK)- Am Nachmittag des Mittwoch (29.05.28 um 14:35 Uhr) melden mehrere Anrufer der Feuerwehr und der Polizei einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der Groppeler Str in Herzebrock - Clarholz in Höhe der Überführung der Ems an der "Brocker Mühle". Ein 48-jähriger Herzebrocker befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ...

mehr