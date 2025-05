Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht vermisste 17-jährige Jugendliche

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (TP) - Am Montagmittag (26.05.2024) melden Verantwortliche die 17-jährigen Kimberly-Casey H. als vermisst. Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmorgen, 20.05.2025, im Bereich der Bahnhofstraße in Schloß Holte-Stukenbrock gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Kimberly-Casey ist ca. 165 cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie trägt dunkle lange Haare. Zur getragenen Oberbekleidung liegen derzeit keine Hinweise vor. Es wird vermutet, dass sich die kognitiv beeinträchtigte Vermisste, in Begleitung ihres Freundes, aus dem Wohnumfeld in Schloß Holte-Stukenbrock entfernt hat. Weitere Informationen sowie das Bild der vermissten 17-Jährigen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt worden: https://polizei.nrw/fahndung/169828 Wer kann Angaben zu der Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

