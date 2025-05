Polizei Gütersloh

POL-GT: Herzebrock- Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Herzebrock an der Brocker Mühle

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (UK)- Am Nachmittag des Mittwoch (29.05.28 um 14:35 Uhr) melden mehrere Anrufer der Feuerwehr und der Polizei einen folgenschweren Verkehrsunfall auf der Groppeler Str in Herzebrock - Clarholz in Höhe der Überführung der Ems an der "Brocker Mühle". Ein 48-jähriger Herzebrocker befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem PKW VW Passat (allein im PKW befindlich) die Groppeler Str. aus Richtung Gütersloh kommend in Fahrtrichtung Brocker Mühle; zur gleichen Zeit befuhr eine 65-jährige mit einem PKW Renault und einer weiteren männlich Person (ebenfalls 65 Jahre) im PKW befindlich die Groppeler Str. in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Emsüberführung der Brocker Mühle geriet der VW Passat aus bislang ungeklärter Ursache auf den für den Gegenverkehr bestimmten Teil der Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem Renault. Infolge dieses Zusammenstoßes verletzt sich der VW Passat - Fahrer leicht und die beiden Insassen des Renault verletzten sich schwer. Die Insassen des Renault wurden in naheliegende Krankenhäuser eingeliefert und verblieben dort stationär. Der VW - Passat Fahrer wurde nach ambulanter Behandlung zur weiteren Beobachtung in ein Warendorfer Krankenhaus verbracht. Beide PKW wurden an der Front stark gestaucht und wurden nicht mehr fahrbereit geborgen und von Abschleppunternehmern abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 37.000 EUR beziffert. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Groppeler Str. komplett gesperrt.

