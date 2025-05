POL-GT: E-Scooterfahrer leistet heftigen Widerstand

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Am frühen Dienstagabend (27.05., 17:24 Uhr) kam es an der Kreuzung Nordring/ Marienfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei sich eine 25-jährige Bielefelderin schwer verletzte und eine 32-jährige Gütersloherin ebenfalls schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 25-jährige Bielefelderin mit ihrem Ford Fiesta die Marienfelder Straße in Fahrtrichtung ...

