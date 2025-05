Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall nach Ampelausfall in Spexard

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Dienstagnachmittag (27.05., 15:31 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Verler Straße/ Thaddäusstraße/ Lupinenweg im Ortsteil Spexard ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger VW-Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr eine 63-jährige Gütersloherin mit ihrem Toyota den Lupinenweg in Richtung Verler Straße. Da die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Verler Straße und der Thaddäusstraße außer Betrieb war, fuhr sie den Angaben nach langsam in die Kreuzung ein, um den Lupinenweg geradeaus zu überqueren. Der 25-jährige Rheda-Wiedenbrücker war zeitgleich auf der Verler Straße in Richtung Verl unterwegs und wollte die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 63-jährige Gütersloherin verletzte sich durch den Unfall leicht, der 25-jährige Rheda-Wiedenbrücker wurde schwer verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.

