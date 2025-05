Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Kokainlieferung angekündigt und festgenommen

31-Jähriger in Untersuchungshaft

Stockstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Das Amtsgericht Groß-Gerau hat am heutigen Dienstag (27.05.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen einen 31-jähriger Mann, der aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der Anfangsverdacht gegen den Mann basierte zunächst auf der Aussage seiner von ihm getrenntlebenden Ehefrau, die gegenüber den Ermittlungsbehörden angegeben hatte, dass der 31-jährige angekündigt habe, "Kokain mit nach Hause zu bringen". Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung in Stockstadt am Rhein stellten die Ermittler über 100 Gramm Kokain sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage sicher. Die Ermittlungen zu der Herkunft der Betäubungsmittel dauern an.

