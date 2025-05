POL-DA: Dieburg, Münster und Babenhausen: Behördenübergreifende Gewerbekontrollen / Über 40 Personen überprüft und acht Geldspielautomaten sichergestellt

Polizeipräsidium Südhessen

Dieburg, Münster und Babenhausen: Behördenübergreifende Gewerbekontrollen

Über 40 Personen überprüft und acht Geldspielautomaten sichergestellt

Dieburg / Münster / Babenhausen

Bei behördenübergreifenden Gewerbekontrollen in mehreren Gaststätten in Dieburg, Münster und Babenhausen überprüften Einsatzkräfte vergangenen Samstag (24.5.) über 40 Personen und stellten mehrere Geldspielautomaten sicher. An der Aktion beteiligt waren neben Einsatzkräften der Polizeistation Dieburg auch die Ordnungsämter der drei Kommunen, das Finanzamt Darmstadt, das Hauptzollamt Darmstadt (Kontrolleinheit Verkehrswege) sowie das Veterinäramt Darmstadt-Dieburg. Insgesamt waren über 20 Beamtinnen, Beamte und Mitarbeitende im Einsatz.

Bereits am frühen Abend wurde in einer Gaststätte in Münster der Verdacht auf illegales Glücksspiel festgestellt. Zwei Spielautomaten wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte über acht Kilogramm Wasserpfeifentabak. Hierzu wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz eröffnet.

Gegen 19 Uhr erfolgte eine Kontrolle in einer Gaststätte in Babenhausen. Auch hier ergaben sich Hinweise auf illegales Glücksspiel, vier Automaten wurden sichergestellt. Darüber hinaus stellten das Veterinäramt und das zuständige Ordnungsamt weitere Mängel fest. Unter anderem fehlte bei diversen Getränken das Pfandsymbol und es wurden hygienische Mängel im Lokal festgestellt.

Bei einer Kontrolle um 21 Uhr in einer weiteren Gaststätte in Münster konnten keine Verstöße festgestellt werden.

Die letzte Kontrolle des Abends fand gegen 22:30 Uhr erneut in Babenhausen statt. Auch hier leiteten die Einsatzkräfte ein Verfahren wegen illegalen Glücksspiels ein und stellten zwei Automaten sicher. Aufgrund weiterer gravierender hygienischer Mängel wurde das Lokal durch die zuständige Gaststättenbehörde geschlossen und versiegelt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Die Kontrollen sind Teil fortlaufender Maßnahmen zur Überwachung des Gewerberechts und zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Gaststättengewerbe.

