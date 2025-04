Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 22-Jährigen und ermittelt wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend (23. April) nahmen Bundespolizisten einen jungen Mann im Hauptbahnhof Recklinghausen fest. Ermittlungen hatten zuvor ergeben, dass eine Ausländerbehörde nach ihm fahnden ließ.

Gegen 21:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen 22-Jährigen in der Haupthalle des Recklinghäuser Hauptbahnhofs. Die Identität des Mannes stellten die Beamten anhand eines bulgarischen Aufenthaltstitels fest. Die Überprüfung der Personalien des syrischen Staatsbürgers ergab, dass ihn die Ausländerbehörde Oberfranken zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Ermittlungen zeigten, dass der junge Mann bereits im Mai letzten Jahres nach Bulgarien abgeschoben wurde. Zudem erteilte die zuständige Ausländerbehörde dem Syrer eine Einreiseverweigerung für das Bundesgebiet Deutschland, welche für mehrere Jahre festgelegt wurde.

Die Bundespolizisten setzten den Wohnungslosen über die bestehende Fahndungsausschreibung in Kenntnis und nahmen ihn fest. Anschließend führten die Beamten ihn der Bundespolizeiwache in Recklinghausen zu. In den Wachräumen bestätigte ein Fingerabdruckscan die Identität des 22-Jährigen. Dokumente, die ihn für eine Wiedereinreise in Deutschland berechtigten, konnte der Gesuchte nicht vorweisen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache aus Recklinghausen führten die Uniformierten den 22-Jährigen, zu deren Verfügung, dem Polizeigewahrsam in Recklinghausen zu. Er wird sich nun wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell