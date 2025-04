Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Festnahmen am Flughafen Düsseldorf - Bundespolizei fahndet erfolgreich

Düsseldorf (ots)

Zwei gesuchte Personen nahm die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Mittwoch (23.04.2025) fest.

Zunächst stellte sich bei den Beamtinnen und Beamten am Mittwochmorgen ein 45-jährigen Niederländer zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei vor. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Trier im Juni 2022 einen Haftbefehl wegen sexueller Belästigung gegen den bereits im Februar 2020 Verurteilten erlassen hatte. Da er sich im Ausland befand, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Der in den Niederlanden lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

Mittwochnachmittag dann wurde ein 29-jähriger US-Amerikaner zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei bei der Bundespolizei vorstellig. Hier stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach dem Mann suchte. Im Dezember 2024 hatte diese einen Haftbefehl wegen Beleidigung gegen den im Januar 2024 Verurteilten erlassen. Da er sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung. ausgeschrieben. Doch auch der in den USA lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 59 Tagen abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 2.360 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seinen Weg fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell