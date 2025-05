Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am frühen Dienstagabend (27.05., 17:24 Uhr) kam es an der Kreuzung Nordring/ Marienfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei sich eine 25-jährige Bielefelderin schwer verletzte und eine 32-jährige Gütersloherin ebenfalls schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 25-jährige Bielefelderin mit ihrem Ford Fiesta die Marienfelder Straße in Fahrtrichtung Marienfeld und wollte an der Kreuzung zum Nordring geradeaus weiterfahren. Die 32-jährige Gütersloherin befuhr zeitgleich mit ihrem Seat Ateca den Nordring in Fahrtrichtung Rheda-Wiedenbrück und beabsichtigte den Nordring geradeaus zu überqueren. An der Kreuzung Nordring/ Marienfelder Straße war zum Unfallzeitpunkt die Lichtzeichenanlage ausgefallen und zeigte gelbes Blinklicht. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der 25-Jährigen und der aus dem Nordring kommenden 32-Jährigen mit ihren Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt per Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Im Ford der Bielefelderin saßen zwei Beifahrerinnen, 22 und 18 Jahre alt aus Harsewinkel. Sie wurden leicht verletzt ambulant versorgt.

Sowohl der Ford als auch der Seat wurden stark beschädigt und abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell