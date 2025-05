Polizei Gütersloh

POL-GT: Taschendiebin hebt mit gestohlener Debitkarte Geld ab

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MS) - Dienstagvormittag (27.05., 11:00 Uhr) wurde einer 93-jährigen Frau aus Herzebrock-Clarholz in einem Lebensmittelmarkt in der Clarholzer Straße im Ortsteil Herzebrock die Geldbörse gestohlen.

Neben Bargeld befanden sich in der Geldbörse zwei Debitkarten. Mit einer davon wurde nur wenige Minuten später in der Volksbank in der Holzhofstraße Bargeld abgehoben.

Von der tatverdächtigen Person liegt eine Beschreibung vor. Es handelte sich wahrscheinlich um eine Frau. Sie trug einen blauen Fischerhut, eine schwarze Jacke, eine schwarz-weiße Hose mit Animalprint, graue Sneaker mit weißer Sohle sowie eine Atemschutzmaske.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur tatverdächtigen Person machen? Wer hat im Supermarkt in der Clarholzer Straße oder in der Volksbank in der Holzhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

