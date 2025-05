Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flüchtiger Pkw-Fahrer gesucht

Waxweiler - Lambertsberg (ots)

Am 28.05.2025 gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 12 zwischen den Ortslagen Lambertsberg und Waxweiler.

Die Fahrzeugführerin eines schwarzen Pkw Suzuki befuhr zur o.g. Zeit die L 12 aus Richtung Lambertsberg kommend in Fahrtrichtung Waxweiler, als ihr in einer Linkskurve ein dunkler PKW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Aufgrund dessen musste die Fahrzeugführerin nach rechts ausweichen und kollidierte dort mit der Schutzplanke wodurch Sachschaden entstand. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es aufgrund des Fahrmanövers nicht. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort. Hinter dem in Rede stehenden PKW soll ein weiterer dunkler Kleinwagen gefahren sein, der den Verkehrsvorgang vermutlich wahrgenommen hat und wahrscheinlich Angaben zum Sachverhalt machen kann.

Die Polizei Prüm bittet daher um Zeugenhinweise bzw. Kontaktaufnahme des flüchtigen Fahrzeugführers unter Tel. 06551-9420 oder pipruem.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell