Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw brennt vor Feuerwehr++Bus fährt auf Fahrzeugschlange auf++Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pkw brennt vor Feuerwehr+ Langwedel. Ein 54-jähriger Fahrer eines Audi verkürzte am Montagnachmittag den Anfahrtsweg der Feuerwehr zu seinem brennenden Fahrzeug massiv. Gegen 14:50 Uhr stellte der 54-Jährige während der Fahrt Brandgeruch in seinem Fahrzeug fest. Als er anschließend Flammen aus dem Motorraum wahrnahm, schaffte er es noch, den Audi vor das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Daverden im Buchweißenkamp zu fahren. Diese löschten den Brand schnell ab. Der 54-Jährige und sein 63-jähriger Beifahrer blieben dabei unverletzt. Die genaue Brandursache ist derzeit unbekannt, die Ermittlungen dazu dauern an.

+Bus fährt auf Fahrzeugschlange auf+ Achim. Am Montag, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus drei Pkw aufeinander schob. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines VW befuhr die L158 und wollte nach links in den Steinweg abbiegen. Er musste verkehrsbedingt anhalten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge, ein Renault eines 55-Jährigen und ein Seat eines 70-Jährigen, halten ebenfalls an. Der 53 Jahre alte Fahrer des Linienbusses konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr zunächst auf den Seat auf. Anschließend schob er den Seat auf den Renault und den Renault auf den VW.

Der 70-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde leicht verletzt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Busfahrer kam ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus. Leichte Verletzungen erlitt auch der 55-Jährige, er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 42.000 Euro. Der Bus und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt+ Ritterhude. In der Straße Heidkamp stürzte am Montagmorgen, ein 48-Jähriger auf einem Roller. Der Mann bog von der L135 nach rechts ab. Aufgrund der nassen Fahrbahn geriet der Roller ins Rutschen und er verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

