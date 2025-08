Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+E-Scooter-Fahrer verletzt sich schwer+ Thedinghausen. Ein 34-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzte sich am Dienstag schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14:10 Uhr stürzte er aus bislang unklarer Ursache alleinbeteiligt auf dem Geh- und Radweg der Syker Straße in Richtung Thedinghausen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, wurde der Mann von einem hinzukommenden Zeugen betreut.

+Fahrer verliert Kontrolle+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen, verletzte sich ein 60-jähriger Fahrer eines BMW bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19 Uhr leicht. Der Fahrer wechselte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und verlor dabei auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet er in den Grünstreifen und sein Pkw überschlug sich. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

+Fahrerin muss ausweichen und kollidiert mit Gegenverkehr+ Ottersberg. Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, wollte eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Audi auf die Straße Im alten Dorf fahren. Dabei übersah sie eine von links kommende 20-Jährige, welche ebenfalls in einem Audi unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 20-Jährige daraufhin nach links aus und stieß im Gegenverkehr mit dem BMW eines 40-Jährigen zusammen. Die beiden Pkw waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 40-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro.

+Pkw mit Flüssigkeit beschädigt-Zeugen gesucht+ Langwedel. Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw beim Friedhof in Etelsen sucht die Polizei mögliche Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verteilte ein bislang unbekannter Täter auf dem Dacia eines 65-Jährigen eine bislang unbekannte Substanz, wodurch Verätzungen an den Kunststoffteilen des Fahrzeuges entstanden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der schwarze Dacia stand in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Friedhof. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Langwedel unter 04232-934910 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen verhindern Fahrraddiebstähle+ Osterholz-Scharmbeck/Worpswede. Am Dienstag konnten durch aufmerksame Zeugen gleich zwei Diebstähle verhindert werden.

In Osterholz-Scharmbeck in der Reiswerkstraße bemerkte ein 54-Jähriger gegen 13:35 Uhr einen Mann an den Fahrradständern des Fahrradports, welcher sich an einem abgeschlossenen Reifen zu schaffen machte. Nachdem er den Mann angesprochen hatte, ließ dieser von dem Reifen ab und flüchtete. Anhand einer Personenbeschreibung konnte der Beschuldigte durch Beamte der Polizei Osterholz festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den 66-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In Worpswede gab am Dienstagnachmittag ein bislang unbekannter Finder ein Fahrrad bei der Polizeistation ab. Dieses hatte er beim Spazierengehen gefunden und wollte es nicht ungesichert stehen lassen. Zuvor habe er im Udo-Peters-Weg eine unbekannte männliche Person mit dem Fahrrad gesehen. Als die Person ihn bemerkt habe, habe er das Fahrrad stehen lassen und sei in einen Pkw gestiegen. Am Mittwochmorgen meldete sich dann der Eigentümer bei der Polizei. Das Fahrrad war eigentlich in einem Vorgarten im Udo-Peters-Weg abgestellt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Spaziergänger den Diebstahl vermutlich verhindert. Da ein Strafverfahren aufgrund eines versuchten Diebstahls eingeleitet wurde, wird der Finder nochmal gebeten, sich bei der Polizei Worpswede unter 04792-956790 zu melden.

+Fahrzeugteile von Ausstellungsgelände entwendet+ Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit von Montag, 18:15 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße auf dem Außengelände eines Autohauses zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Teile teilweise mit Gewalt und beschädigten die Fahrzeuge dadurch noch weiter. Hinweise zu den Tätern oder der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

