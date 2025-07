Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mini Cooper entwendet

Neuss (ots)

Am Mittwoch (09.07.), gegen 16 Uhr, parkte ein Neusser einen blauen BMW Mini Cooper mit dem Kennzeichen "GV-LP74" an der Salzstraße in Neuss.

Am Freitag (11.07.), gegen 11 Uhr, konnte das Fahrzeug nicht mehr aufgefunden werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

