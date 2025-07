Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hecke, Zaun und Pkw bei Brand beschädigt

Blankenheim-Reetz (ots)

Am Samstag (5. Juli) kam es gegen 14.50 Uhr in der Straße Langenbusch in Blankenheim-Reetz zu einem Heckenbrand. Der Eigentümer hatte zuvor Arbeiten mit einem Gasbrenner an seiner Hecke durchgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann die Hecke nach Beendigung der Arbeiten mit Wasser übergossen. Kurze Zeit später entflammte die Glut erneut und setzte die Hecke in Vollbrand.

Die Flammen griffen auf angrenzende Bereiche über, wodurch zwei Holzelemente eines Zauns vollständig abbrannten.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde außerdem ein in der Nähe abgestellter Pkw beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell