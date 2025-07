Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frontalzusammenstoß zweier PKW

53902 Bad Münstereifel-Eicherscheid (ots)

Am Samstagnachmittag (05. Juli) gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Bad Münstereifel mit zwei weiteren Insassen in seinem PKW die Ahrweilerstraße aus Bad Münstereifel kommend in Fahrtrichtung Schönau

Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem PKW aus Bad Münstereifel die gleiche Straße in der Gegenrichtung.

Unmittelbar vor dem Ortsausgang Eicherscheid geriet der 58-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 41-Jährigen frontal zusammen.

Die beiden Fahrzeugführer wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten waren augenscheinlich verkehrstüchtig.

