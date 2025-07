POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissar oder Kommissarin bei der Polizei werden

Weilerswist (ots) - Am Donnerstag (3. Juli) wurde ein 39-Jähriger aus Weilerswist auf der Rheinstraße in Weilerswist von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Dabei wurde bei dem Mann ein starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im ...

