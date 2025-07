Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reisebus komplett ausgebrannt

53937 Schleiden-Vogelsang (ots)

Am Nachmittag des 05. Juli (Samstag), befuhr gegen 16.20 Uhr eine Reisebusgruppe mit Schülern aus Großbritannien (Newcastle) die B 266 von Einruhr in Richtung Vogelsang. Auf halber Strecke zwischen den beiden Orten bemerkte der Fahrer des Busses, dass im Bereich des Motorraumes im Heck, ein Feuer ausgebrochen war. Der Fahrer hielt sofort an und die 31 Schüler, 4 Lehrer und 2 Busfahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen bevor es in der Folge komplett ausbrannte. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt im Motorraum. Die B 266 war von 16.30 Uhr (Samstag) bis 02.00 Uhr (Sonntag) komplett gesperrt. Die Reisegruppe konnten mittels Ersatzbus zu ihrem Reiseziel gebracht werden.

