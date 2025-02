POL-F: 250214 - 0153 Frankfurt - Bundesautobahn 648: Tatverdächtiger ohne Führerschein verursacht Unfall mit Schwerverletzten

Frankfurt (ots) - (ha) In der Zeit vom 11. Februar 2025 bis zum 13. Februar 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten, der an der Adresse Goetheplatz 1 in einer Hausfassade eingelassen war. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am 13. Februar erhielt die Polizei die Mitteilung, dass an besagter Örtlichkeit der dortige Geldautomat nicht mehr vorhanden war ...

