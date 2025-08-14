Polizei Münster

POL-MS: Lkw kollidieren auf Dülmener Straße in Albachten - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Münster (ots)

Nachdem am Mittwochmorgen (13.08., 7:05 Uhr) zwei Lkw auf der Dülmener Straße kollidiert sind, ist die Polizei auf der Suche nach einem der Unfallbeteiligten.

Nach Angaben des Fahrers einer der Lkw war er auf der Dülmener Straße stadteinwärts unterwegs. Der gesuchte Fahrer fuhr ihm etwa mittig auf der Fahrbahn entgegen. Beim Passieren stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernt sich, ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Nach Angaben des anderen Fahrers handelte es sich um einen Mann. Der Lkw soll ein "40-Tonner-Muldenkipper" gewesen sein.

Die Polizei bittet den Unbekannten und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

