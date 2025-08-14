Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (12.08.) gegen 5 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Dahlweg in Münster eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch ein Fenster in die Räumlichkeiten. Der Unbekannte entwendete Bargeld und flüchtete.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich un-ter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruch-schutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell