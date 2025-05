Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Kun) Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl, der sich in dem Zeitraum vom 12.05.25 17:00 Uhr und dem 13.05.25 07:23 Uhr in Rinteln in der Bahnhofstr. 3 ereignete. Es handelt sich um ein Lagergebäude von verschiedenen Firmen. Die bisher unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu mehreren Räumlichkeiten. Der genaue Umfang des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell