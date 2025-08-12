Polizei Münster

POL-MS: Auto kollidiert mit geparktem Pkw - Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Münster (ots)

Am Montagabend (11.08., 22:10 Uhr) hielt die Polizei auf der Josefine-Mauser-Straße in Coerde einen 43-Jährigen an, der sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein geführt hat.

Die Beamten stoppten den 43-Jährigen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrer bog daraufhin auf einen Parkplatz ein und sein Pkw kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug. Als die Polizisten mit ihrem Wagen hinter dem 43-Jährigen anhielten, verließ dieser fluchtartig sein Fahrzeug. Der Fahrer ließ beim Verlassen seines Autos die Fahrertür offen, das Fahrzeug ungesichert und den Motor laufen. Nachdem er zurück zu dem Auto gelaufen war, um die Handbremse anzuziehen, wurde er von den Beamten kontrolliert.

Der 43-Jährige gab im Verlauf des Gesprächs an, keinen gültigen Führerschein zu besitzen. Er sei zudem nicht der Halter des Fahrzeugs, sondern habe die Schlüssel des Pkw einer Bekannten ohne ihr Wissen entwendet. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und händigten ihn später der Eigentümerin aus.

Den Polizisten fielen körperliche Auffälligkeiten bei dem 43-Jährigen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain und Cannabis. Zur Feststellung der Identität und zur Entnahme einer Blutprobe brachten die Einsatzkräfte den Mann mit deutsch-libanesischer Staatsangehörigkeit zu einer Polizeiwache. Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

