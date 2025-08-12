Polizei Münster

POL-MS: Mit Falschgeld bezahlt - 22-Jähriger in Roxel vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Zwei 22 und 25 Jahre alte Männer haben am frühen Sonntag (11.08., 01:30 Uhr) in einem Saunaclub mit gefälschten Banknoten bezahlt und sind dabei aufgefallen. Polizisten nahmen den 22-Jährigen fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen zahlten die beiden Männer in einem Saunaclub in Roxel Dienstleistungen mit gefälschten Banknoten. Mitarbeiter bemerkten dies und riefen die Polizei hinzu. Die Beamten fanden bei den Männern insgesamt 1.640 Euro in gefälschten Scheinen auf und stellten diese sicher. Den Aussagen zufolge gehöre das Geld dem 22-Jährigen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit vor Ort vorläufig fest.

Das Inverkehrbringen von Falschgeld sowie die Geldfälschung stellen Verbrechen dar, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell