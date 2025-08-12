PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert zum Thema Verkehrssicherheit beim Schulstart - Infostand auf dem Wochenmarkt

Münster (ots)

Die Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Münster informiert am Mittwoch (13.08.) in der Zeit von 9 Uhr bis 12:30 Uhr mit einem Stand auf dem Wochenmarkt am Domplatz zum Thema Verkehrssicherheit beim Schulstart. Bürgerinnen und Bürger mit und ohne schulpflichtige Kinder sind herzlich eingeladen, mit den Expertinnen und Experten in den Austausch zu kommen.

Mehr zum Thema Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche: https://muenster.polizei.nrw/mehr-sicherheit-fuer-kinder-und-jugendliche

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

