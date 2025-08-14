Polizei Münster

POL-MS: Wiederholter Ladendiebstahl - 37-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Am Dienstagabend (12.08.2025, 18:45 Uhr und 19:10 Uhr) hat ein 37-Jähriger zwei Ladendiebstähle in einem Geschäft in der Ludgeristraße begangen.

Nach Angaben der Ladendetektive haben diese den 37-jährigen Mann um 18:45 Uhr dabei beobachtet, wie er einige Alkoholflaschen im dreistelligen Wert in seinen Rucksack legte. Anschließend habe er das Geschäft auf direktem Wege verlassen. Die Ladendetektive sprachen ihn in einer Nebenstraße an und erteilten ihm ein Hausverbot.

Um 19:10 Uhr konnten die Ladendetektive denselben Mann dabei beobachten, wie er erneut Alkoholflaschen im dreistelligen Wert ohne zu bezahlen in seinen Rucksack einsteckte. Der 37-Jährige habe zügig das Geschäft verlassen wollen, konnte jedoch noch im Geschäft von den Ladendetektiven gestellt werden. Die hinzugerufenen Polizisten konnten bei der Befragung des Beschuldigten einen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein im Polizeigewahrsam durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Nach der Festnahme wurde der 37-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 13.08. beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

