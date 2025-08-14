PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unter Cannabiseinfluss und ohne Fahrerlaubnis verunfallt - Polizei stellt 27-Jährigen

Recklinghausen/ Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (13.08., 07:55 Uhr) hat die Polizei Münster einen 27-jährigen Autofahrer gestellt, der unter Cannabiseinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen verunfallt ist.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann mit seinem Pkw auf der A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Als er versuchte, von der linken auf die mittlere Spur zu wechseln, kollidierte er mit einem Fahrzeug rechts von ihm. An beiden Pkw entstanden Sachschäden.

Zunächst fuhr der 27-Jährige weiter auf die A 43, kam dort jedoch zum Stehen, sodass Einsatzkräfte den Mann mit jordanischer Staatsangehörigkeit stellen konnten.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte, dass der 27-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Sie brachten ihn für die Entnahme einer Blutprobe auf eine Autobahnpolizeiwache. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Den 27-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:54

    POL-MS: Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (12.08.) gegen 5 Uhr ist ein bislang unbekannter Täter in einen Friseursalon an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Dahlweg in Münster eingebrochen. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch ein Fenster in die Räumlichkeiten. Der Unbekannte entwendete Bargeld und flüchtete. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 10:29

    POL-MS: Wiederholter Ladendiebstahl - 37-Jähriger in Untersuchungshaft

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (12.08.2025, 18:45 Uhr und 19:10 Uhr) hat ein 37-Jähriger zwei Ladendiebstähle in einem Geschäft in der Ludgeristraße begangen. Nach Angaben der Ladendetektive haben diese den 37-jährigen Mann um 18:45 Uhr dabei beobachtet, wie er einige Alkoholflaschen im dreistelligen Wert in seinen Rucksack legte. Anschließend habe er das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren