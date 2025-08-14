Polizei Münster

POL-MS: Unter Cannabiseinfluss und ohne Fahrerlaubnis verunfallt - Polizei stellt 27-Jährigen

Recklinghausen/ Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (13.08., 07:55 Uhr) hat die Polizei Münster einen 27-jährigen Autofahrer gestellt, der unter Cannabiseinfluss und ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 2 bei Recklinghausen verunfallt ist.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann mit seinem Pkw auf der A 2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Als er versuchte, von der linken auf die mittlere Spur zu wechseln, kollidierte er mit einem Fahrzeug rechts von ihm. An beiden Pkw entstanden Sachschäden.

Zunächst fuhr der 27-Jährige weiter auf die A 43, kam dort jedoch zum Stehen, sodass Einsatzkräfte den Mann mit jordanischer Staatsangehörigkeit stellen konnten.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte, dass der 27-Jährige Cannabis konsumiert hatte. Sie brachten ihn für die Entnahme einer Blutprobe auf eine Autobahnpolizeiwache. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Den 27-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell