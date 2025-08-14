PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Aktuelle Warnung vor Schockanrufen - Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Münster (ots)

Eine Welle von Betrugsversuchen läuft nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei durch Münster. Die Täter rufen bei Bürgerinnen und Bürgern an, geben sich als Bankmitarbeiter aus und geben ungewöhnliche Kontobewegungen bei den Angerufenen vor. Sie fordern die Münsteranerinnen und Münsteraner anschließend auf, ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN auszuhändigen, um weiteren Schaden abzuwenden.

Das Perfide: Die Täter bauen im Telefonat einen enormen zeitlichen und emotionalen Druck auf. Anschließend holten sie die EC-Karten und die PIN bei den Angerufenen ab und führen Abbuchungen durch.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät: Seien Sie stets misstrauisch - auch bei bekannten Rufnummern! Legen Sie auf und nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Ihrem Bankinstitut auf. Gewähren Sie niemandem Zugriff auf Ihr Konto. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Im Zweifelsfall informieren Sie die Polizei!

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

